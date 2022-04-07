Про це заявив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич на брифінгу.
Збройні Сили вживають заходів для того, аби стримати можливий наступ. Для цього збільшують зовнішнє коло оборони Києва та Київської області. Також нарощують обсяги фортифікаційного обладнання та триває підготовка особового складу.
З початку вторгнення ворог намагався вийти на межі Донецької та Луганської областей і захопити столицю. Проте реалізувати плани не вдалося, тож він переспрямував свої сили на те, щоб здійснити хоча б одну стратегічну мету та “глибшу присутність” в Україні. Олександр Грузевич зазначив, що має сумніви щодо можливості повторного наступу, проте вона “все ж таки є”.
“По тих силах, які залишаються, одним із варіантів розвитку подій, після перегрупування, буде повторна спроба захопити столицю. Однозначно”, – додав Грузевич.
Він зазначив, що зараз ситуація у Києві та області стабільна, але залишається загроза ракетних ударів.
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