У місті Кремінна, Луганської області російські окупаційні війська на вулицях розстрілюють місцевих мешканців, які відмовляються з ними співпрацювати.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

На тимчасово окупованих територіях росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією, або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами.

У такий спосіб, Кремінна досягла такого рівня терору, що людей розстрілюють на вулиці. Військовим РФ у цьому допомагають місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказуючи точні адреси проживання.

Також Гайдай додав, що тих, хто не хоче працювати, змушують це робити шляхом погроз. Наприклад, йдеться про людей, без яких неможливо обійтися в сфері адміністрації чи економіки. Зазвичай чоловіки, які погоджуються отримують повістки.