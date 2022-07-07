Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
На тимчасово окупованих територіях росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією, або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами.
У такий спосіб, Кремінна досягла такого рівня терору, що людей розстрілюють на вулиці. Військовим РФ у цьому допомагають місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказуючи точні адреси проживання.
Також Гайдай додав, що тих, хто не хоче працювати, змушують це робити шляхом погроз. Наприклад, йдеться про людей, без яких неможливо обійтися в сфері адміністрації чи економіки. Зазвичай чоловіки, які погоджуються отримують повістки.
- Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області місцевих мешканців запрошують на роботу, а через кілька днів вручають повістку. У такий спосіб, росіяни намагаються подолати спротив Збройних Сил України (ЗСУ) та виконати “хоч якесь завдання”.
- Водночас британські розвідники впевнені, що місто Слов’янськ у Краматорському районі стане наступним “ключем” у боротьбі за Донбас.
- Російські армійці продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини. Зокрема сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Не обійшлось без жертв.