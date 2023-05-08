Станом на 8 травня російські військові зосередили основні зусилля на підготовці до відбиття майбутнього українського контрнаступу. У Росії намагаються "максимально виснажити та скувати оборонний потенціал України".

Про це повідомили у Military Media Center, медійному майданчику Сил оборони.

За даними Сил оборони, російські військові активізували використання баражуючих боєприпасів, аби досягти цієї цілі.

За наявною інформацією серед російських військових триває:

перекидання з російської території додаткового озброєння, військової та спеціальної техніки;

накопичення крилатих, балістичних ракет і ударних БПЛА;

зведення фортифікаційних обладнань оборонних позицій на тимчасово окупованих територіях України.

Також ворог проводить наступальні дії на окремих напрямках з метою захоплення нових територій східних регіонів України.