Про це повідомили у Military Media Center, медійному майданчику Сил оборони.

За даними Сил оборони, російські військові  активізували використання баражуючих боєприпасів, аби досягти цієї цілі.

За наявною інформацією серед російських військових триває:

  • перекидання з російської території додаткового озброєння, військової та спеціальної техніки;
  • накопичення крилатих, балістичних ракет і ударних БПЛА;
  • зведення фортифікаційних обладнань оборонних позицій на тимчасово окупованих територіях України.

Також ворог проводить наступальні дії на окремих напрямках з метою захоплення нових територій східних регіонів України.