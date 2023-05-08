Про це повідомили у Military Media Center, медійному майданчику Сил оборони.
За даними Сил оборони, російські військові активізували використання баражуючих боєприпасів, аби досягти цієї цілі.
За наявною інформацією серед російських військових триває:
- перекидання з російської території додаткового озброєння, військової та спеціальної техніки;
- накопичення крилатих, балістичних ракет і ударних БПЛА;
- зведення фортифікаційних обладнань оборонних позицій на тимчасово окупованих територіях України.
Також ворог проводить наступальні дії на окремих напрямках з метою захоплення нових територій східних регіонів України.
- У Міністерстві оборони України оцінили, що нині неможливо передбачити, чи буде загострення російських атак на 9 травня. Заступниця глави відомства Ганна Маляр заявила, що виключати таку ймовірність не можна.