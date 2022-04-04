Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в етері телемарафону.
Ворог зазнав втрат серед особового вкладу у десятки осіб.
Окупанти залучають жителів тимчасово окупованих територій до бойових дій. Їх використовують в якості “гарматного м’яса”.
Сергій Гайдай зазначив, що зараз триває накопичення особового складу й техніки. Ворожі війська готуються до величезного прориву, тому атакували місто на Донбасі.
Раніше британська розвідка зазначала, що війська РФ відходять з Київського напрямку для перегрупування. Вони планують наступати на Донбас на сході України, зокрема на Маріуполь для створення сухопутного коридору з Кримом.
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