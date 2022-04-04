Війська РФ намагалися вночі прорватися до Рубіжного. Атаку на місто в Луганській області вдалося відбити.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в етері телемарафону.

Ворог зазнав втрат серед особового вкладу у десятки осіб.

Окупанти залучають жителів тимчасово окупованих територій до бойових дій. Їх використовують в якості “гарматного м’яса”.

Сергій Гайдай зазначив, що зараз триває накопичення особового складу й техніки. Ворожі війська готуються до величезного прориву, тому атакували місто на Донбасі.

Раніше британська розвідка зазначала, що війська РФ відходять з Київського напрямку для перегрупування. Вони планують наступати на Донбас на сході України, зокрема на Маріуполь для створення сухопутного коридору з Кримом.