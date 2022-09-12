Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
У розвідці наголошують, що перед обличчям наступу України Росія, ймовірно, віддала наказ про виведення своїх військ з усієї окупованої Харківської області на захід від річки Оскіл. Однак, війська відійшли не повним складом – все ще залишаються окремі вогнища опору, але з середи Україна відвоювала територію, площу якої в МО Великої Британії порівняли з площею Великого Лондона, помноженою на 2.
На півдні, біля Херсона, Росія, ймовірно, намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту.
Імпровізований наплавний міст, який Росія розпочала будувати понад два тижні тому, залишається незавершеним, оскільки українська далекобійна артилерія зараз, ймовірно, настільки часто б’є по переправах через Дніпро, що Росія не встигає відремонтовувати пошкоджені мости.
У розвідці наголосили, що швидкі українські успіхи мають значні наслідки для загального плану операцій Росії. Більшість сил в Україні, швидше за все, змушена віддати пріоритет екстреним оборонним діям.
Також британська розвідка припустила, що українські успіхи ще більше понизять довіру до військового керівництва Росії, яка і так знаходиться на досить низькому рівні.
- Західні уряди мобілізують своїх виробників зброї, щоб нарощувати виробництво та поповнювати запаси, які значно скоротилися через допомогу Україні у протистоянні російській агресії.
- Розпочалася двісті перша доба протистояння широкомасштабному російському вторгненню. Протягом минулої доби, 11 вересня, після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вранці 11 вересня повідомив про звільнення 3000 квадратних кілометрів та просування українських військ до кордону з РФ на Харківському напрямку.
- Збройні сили України звільнили від російських загарбників місто Балаклія Харківської області, у центрі міста українські військові підняли державний прапор.
- Британські розвідники наголосили, що звільнення від окупантів Куп’янська (Харківська область) стане для росіян значним ударом, адже це місто розташоване на шляху постачання до лінії фронту на сході.