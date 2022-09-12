ЗС РФ уже протягом двох тижнів намагаються побудувати наплавний міст через Дніпро, але через прицільні удари української артилерії все ще не в силах його завершити.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

У розвідці наголошують, що перед обличчям наступу України Росія, ймовірно, віддала наказ про виведення своїх військ з усієї окупованої Харківської області на захід від річки Оскіл. Однак, війська відійшли не повним складом – все ще залишаються окремі вогнища опору, але з середи Україна відвоювала територію, площу якої в МО Великої Британії порівняли з площею Великого Лондона, помноженою на 2.

На півдні, біля Херсона, Росія, ймовірно, намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту.

Імпровізований наплавний міст, який Росія розпочала будувати понад два тижні тому, залишається незавершеним, оскільки українська далекобійна артилерія зараз, ймовірно, настільки часто б’є по переправах через Дніпро, що Росія не встигає відремонтовувати пошкоджені мости.

У розвідці наголосили, що швидкі українські успіхи мають значні наслідки для загального плану операцій Росії. Більшість сил в Україні, швидше за все, змушена віддати пріоритет екстреним оборонним діям.

Також британська розвідка припустила, що українські успіхи ще більше понизять довіру до військового керівництва Росії, яка і так знаходиться на досить низькому рівні.