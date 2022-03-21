Загарбники продовжують незаконно вивозити жителів України до РФ. За 19 березня окупанти вивезли 2389 дітей, які знаходилися в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Українська сторона розцінює примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, як викрадення. Подібні дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.

Російські окупанти наражають неповнолітніх на небезпеку. Вони руйнують будинки, вбивають батьків та позбавляють дітей батьківської опіки. МЗС України закликає міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей та посилити тиск на Росію. Міністерство наголошує, що спільнота має змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

“Факти викрадення дітей, так само як і сотні інших фактів злочинів російських окупантів проти цивільних людей в Україні, ретельно документуються правоохоронними органами. Винні в цих злочинах будуть притягнуті до відповідальності”, — зазначили у повідомленні.