Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Обстріл стався близько 6 ранку. Мешканців області, особливо прикордонних районів, закликали бути обережними.
“Ворог постійно це робить. Тому у мене велике прохання, особливо до мешканців прикордонних районів області, будьте, будь ласка обережні. Також пам’ятаємо про те, що ракети літають над Україною. Тому будьте пильними й дотримуйтеся вимог захисту. Якщо сирена, якщо є повідомлення про тривогу — ховайтеся в укриття”, — наголосив Чаус.
В області в посиленому режимі ремонтуються критичні сполучення. Наразі відповідні служби докладають усіх зусиль, аби логістика з обласним центром стала зручніша. Поступово відновлюється пасажирське сполучення. Водночас відбувається розмінування.
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