Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Обстріл стався близько 6 ранку. Мешканців області, особливо прикордонних районів, закликали бути обережними.

“Ворог постійно це робить. Тому у мене велике прохання, особливо до мешканців прикордонних районів області, будьте, будь ласка обережні. Також пам’ятаємо про те, що ракети літають над Україною. Тому будьте пильними й дотримуйтеся вимог захисту. Якщо сирена, якщо є повідомлення про тривогу — ховайтеся в укриття”, — наголосив Чаус.