Російські військові обстріляли Костянтинівку: троє людей загинули, 6 поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, багатоповерхівки та приватні житлові будинки зазнали численних пошкоджень. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак додав, що росіяни здійснили масований обстріл з РСЗВ і використанням касетних боєприпасів.
На цю мить постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція.
“Інформація щодо масштабів руйнувань та кількість постраждалих буде оновлюватися мірою надходження”, — зазначив глава ОВА.
Також Єрмак опублікував більше фотографій з Костянтинівки.
- Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.
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