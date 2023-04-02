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01 квітня

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Російські військові обстріляли Костянтинівку: троє людей загинули, 6 поранені

Вранці 2 квітня російські військові обстріляли центральну частину Костянтинівки (Донецька область). Внаслідок удару щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені.

Неділя, 2 квітня 2023, 12:16
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, багатоповерхівки та приватні житлові будинки зазнали численних пошкоджень. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак додав, що росіяни здійснили масований обстріл з РСЗВ і використанням касетних боєприпасів.

Фото: Павло Кириленко

На цю мить постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція.

“Інформація щодо масштабів руйнувань та кількість постраждалих буде оновлюватися мірою надходження”, — зазначив глава ОВА.

Фото: Павло Кириленко

Також Єрмак опублікував більше фотографій з Костянтинівки.

Фото: Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Андрій Єрмак

Теги: ворожий обстріл, Донецька область, загиблі, Костянтинівка, російський обстріл, російсько-українська війна, смерть

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