Російські військові обстріляли Костянтинівку: троє людей загинули, 6 поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, багатоповерхівки та приватні житлові будинки зазнали численних пошкоджень. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак додав, що росіяни здійснили масований обстріл з РСЗВ і використанням касетних боєприпасів.

На цю мить постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція.

“Інформація щодо масштабів руйнувань та кількість постраждалих буде оновлюватися мірою надходження”, — зазначив глава ОВА.

Також Єрмак опублікував більше фотографій з Костянтинівки.