Білопільську громаду в Сумській області російські військові обстріляли з систем залпового вогню, які розташовані на території Росії.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За словами голови ОВА, втрат немає. Водночас уточнюються пошкодження інфраструктури.

Нагадаємо, що вечір 9 травня для мешканців області закінчився тривогою та обстрілами. Близько 22 години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад. Також обійшлося без втрат.