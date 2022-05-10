Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За словами голови ОВА, втрат немає. Водночас уточнюються пошкодження інфраструктури.
Нагадаємо, що вечір 9 травня для мешканців області закінчився тривогою та обстрілами. Близько 22 години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад. Також обійшлося без втрат.
- Зокрема протягом всього дня 9 травня, а також в ніч на 10 травня російські окупанти обстрілювали завод “Азовсталь”, де перебувають українські воїни. Унаслідок обстрілів є багато важкопоранених українських захисників.
- Також Росія продовжує нарощувати свої війська у Білгородській області, аби зупинити контратаки Збройних Сил України навколо Харкова та не допустити їх до українсько-російського кордону.
- Водночас станом на початок 76-ої доби повномасштабного вторгнення Росії в Україну, основні зусилля ворога зосередженні на захоплені всієї Донецької та Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору між окупованим Кримом та вказаними регіонами.
- Варто зазначити, що російська армія продовжує зазнавати великих втрат у російсько-українській війні. Зокрема станом на 10 травня ворог втратив близько 26 000 особового складу