Про це повідомила глава пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

За її словами, російські окупанти ненавидять тих, хто живе краще за них. Тому вони тероризують наших громадян.

“Я взагалі не вважаю, що кожний обстріл (окупантів — ред.) є помстою. Це розвиток війни і військові дії, які ворог нам, скажімо, “запропонував” ще з 24 лютого з початку повномасштабного вторгнення. Говорити, що вони конкретно помстилися за влучання по пункту управління, вони не настільки цінують своїх, щоб гатити по наших. Вони просто ненавидять всіх тих, хто живе краще за них”, — відповіла Гуменюк на питання щодо того, чи є обстріли помстою.

Вона додала, що російські військові терором намагаються довести президенту РФ Володимиру Путіну, що вони нібито на щось здатні.

“Це прояв їх безсилля, тому що не можуть вони зробити те, чого від них жадає їх “вождь”, — підсумувала вона.