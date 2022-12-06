5 грудня у Росії були атаковані два військові аеродроми - Енгельс-2 у Саратовській області та Дягілєво у Рязанській області - які знаходяться за понад 500 км від кордону з Україною. Міноборони РФ в атаках звинуватило Україну, водночас російські військові оглядачі розкритикували відомство, яке не змогло запобігти цим атакам.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів гнів, який виник через атаку на російські стратегічні авіабази, значно перевищив схвальні повідомлення російських військових оглядачів у бік міноборони РФ.

Російські військові блогери розкритикували оборонне відомство за нездатність передбачити та запобігти атакам БПЛА по авіабазах Енгельс-2 і Дягілєво.

Окремі блогери зазначили, що військові чиновники РФ не захищали належним чином авіабази, хоча розуміли, що вони є явними цілими для України.

“Кілька відомих російських військових блогерів стверджували, що українські диверсійно-розвідувальні групи, ймовірно, завдали удару по авіабазі Енгельс-2 з території Росії, стверджуючи, що українські диверсійно-розвідувальні групи діють або всередині Росії, або – якщо БПЛА були запущені з території України – що Москва перебуває під загрозою з території України”, – мовиться у звіті.

Російські військові оглядачі також закликали війська РФ санкціонувати значні удари у відповідь проти України та посилити контртерористичні заходи на території Росії.

Спільнота оглядачів поскаржилася, що російські військові чиновники не розглядають їхні пропозиції та ігнорують дані розвідки з відкритих джерел (OSINT), і що, якби російські чиновники врахували застереження оглядачів, двом ударам по російських військових базах, ймовірно, вдалося б запобігти.

Деякі блогери навіть припустили, що удари по авіабазах Енгельс-2 і Дягілєво загрожують легітимності Росії як ядерної держави, оскільки удари пошкодили літаки, здатні нести кілька ядерних боєприпасів.