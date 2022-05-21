Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, це вже вдруге. Гадай розповів, що відступаючи у 2014 році під час визволення Лисичанська, вони знищили проліт мосту, який вдалося відновити у 2016 році.

Ще тоді між двома стотисячними містами було ускладнене сполучення. 21 травня 2022 року вони зруйнували його знову, однак сполучення між містами залишається.

“Це вже вдруге. У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст відновили у 2016 році”, — зауважив голова Луганської ОВА.