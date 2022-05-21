Військові РФ вдруге за 8 років російсько-української війни підірвали міст між Сіверськодонецьком та Лисичанськом.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, це вже вдруге. Гадай розповів, що відступаючи у 2014 році під час визволення Лисичанська, вони знищили проліт мосту, який вдалося відновити у 2016 році.

Ще тоді між двома стотисячними містами було ускладнене сполучення. 21 травня 2022 року вони зруйнували його знову, однак сполучення між містами залишається.