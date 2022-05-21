Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, це вже вдруге. Гадай розповів, що відступаючи у 2014 році під час визволення Лисичанська, вони знищили проліт мосту, який вдалося відновити у 2016 році.
Ще тоді між двома стотисячними містами було ускладнене сполучення. 21 травня 2022 року вони зруйнували його знову, однак сполучення між містами залишається.
“Це вже вдруге. У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст відновили у 2016 році”, — зауважив голова Луганської ОВА.
- Нагадаємо, що російські військові завдали ракетного удару, а також здійснили обстріли “градами” та мінометами на територію між Харківською та Сумською областями. Водночас постраждало прикордоння Чернігівської області.
- Раніше російські окупанти укотре здійснили ракетний обстріл українських міст. Сьогодні ракети влучили по Рівненській області.
- Варто зазначити, що 20 травня російські військові завдали чергового ракетного удару по Харківській області. Сьогодні постраждали мешканці міста Лозова.
- Також напередодні росіяни завдали удару по прикордонню Чернігівської та Сумської областей.
- Окрім цього протягом 20 травня російські військові вбили ще 3 мирних мешканців Донецької області.