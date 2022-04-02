Російські військові поголили українських жінок-військових, що потрапили в полон на тимчасово окупованих територіях або були поранені.

Про це повідомила співголова депутатської фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко

Вона нагадала, що свого часу нацисти, скеровуючи єврейських жінок у газові камери, знімали з них прикраси й стригли волосся, яким набивали потім матраци.

Тепер російські військові, вбиваючи та ґвалтуючи українок, крадуть їх прикраси, забирають кульчики та персні. Водночас українських захисниць, які були поранені або опинилися на тимчасово окупованих територіях і потрапили в полон до росіян, вони поголили задля приниження.

“Наші дівчата — красуні. З якою гідністю вони тримаються, після пережитого жаху. А рашисти — це нацисти. Росію треба денацифікувати та демілітаризувати”, — зазначила Геращенко.