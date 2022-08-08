Про це повідомив “Енергоатом“.

Російський генерал-майор Валерій Васильєв зараз командує гарнізоном ЗАЕС. Він заявив, що “тут буде або російська земля, або випалена пустеля”.

“Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об’єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни-визволителі, повинні розуміти, що іншого шляху ми не маємо. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його із честю”, – цитує “Енергоатом” заяву Васильєва.

6 серпня окупанти внаслідок обстрілів пошкодили три датчики радіаційного моніторингу. Російські військові влучили боєприпасами поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на майданчику ЗАЕС.

Військові цілили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива, які зберігаються просто неба. Всього біля місця обстрілів стояли 174 контейнери. У кожному з них знаходяться по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива.