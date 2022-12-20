Російські військові атакували один з об’єктів нафтогазової інфраструктури Групи "Нафтогаз" у Харківській області. Удар стався у ніч на 20 грудня.

Про це повідомив голова правління “Нафтогазу” Олексій Чернишов у Facebook.

“Сьогодні вночі ворожі ракети влучили в один із об’єктів нафтогазової інфраструктури Нафтогазу, який розташований на Харківщині”, – написав він.

Інформація стосовно постраждалих або загиблих не надходила.

Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. На місці перебувають фахівці, які ліквідують займання.

Своєю чергою, у Telegram написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник щодо події на нафтопереробному підприємстві.

“Наразі пожежу ліквідовано на площі 4,5 тис. кв. метрів території з комунікаціями, але досі горять резервуари та підземні промислові стоки”, – повідомив він.

Нині на об’єкті відбуваються вибухи. Вони спровоковані підвищенням загазованості.