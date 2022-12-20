Про це повідомив голова правління “Нафтогазу” Олексій Чернишов у Facebook.
“Сьогодні вночі ворожі ракети влучили в один із об’єктів нафтогазової інфраструктури Нафтогазу, який розташований на Харківщині”, – написав він.
Інформація стосовно постраждалих або загиблих не надходила.
Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. На місці перебувають фахівці, які ліквідують займання.
Своєю чергою, у Telegram написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник щодо події на нафтопереробному підприємстві.
“Наразі пожежу ліквідовано на площі 4,5 тис. кв. метрів території з комунікаціями, але досі горять резервуари та підземні промислові стоки”, – повідомив він.
Нині на об’єкті відбуваються вибухи. Вони спровоковані підвищенням загазованості.
- Росіяни нещодавніми атаками пошкодили в Україні 350 об’єктів з видобутку природного газу. Здебільшого видобуток мають відновити до кінця року.