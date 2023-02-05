Про це інформує Інститут вивчення війни.

Повідомляється, що радник мера Маріуполя у вигнанні Петро Андрюшенко заявив, що російські військові в місті розповідають мешканцям про наказ від керівництва наступати на Вугледар, райони на південний захід від Бахмута, міста Запоріжжя та Запорізької області.

Також Андрюшенко додав, що Росія також нарощує сили в казармах і населених пунктах на дорогах, що ведуть до передових позицій. За його словами, РФ ввела до Маріуполя та його околиць додаткові 10-15 тисяч особового складу. Крім того, він зазначив, що росіяни, мають 30 тисяч військових на маріупольському напрямку.

“ISW продовжує оцінювати, що Росія зосереджує війська та військову техніку для проведення рішучого наступу на захід Луганської області та напрямки Бахмута. Західні та українські військові неодноразово зазначали, що російські загарбники, ймовірно, створюють умови для досягнення кордонів Луганської та Донецької областей — ціль, яку 22 грудня також окреслив начальник Генштабу Росії генерал армії Валерій Герасимов”, – пишуть аналітики.

Зазначено, що ISW продовжує спостерігати за переміщенням російської військової техніки та елітних підрозділів, а також за підготовкою матеріально-технічного забезпечення в окупованій Луганській області. Це, своєю чергою, підтверджує прогнози Заходу, України та Росії щодо наступу на захід Луганської області та Бахмута.

Додається, що російські окупанти також посилюють атаки на Бахмут, нехтуючи лініями фронту навколо міста Донецьк. Українські військові повідомляють, що росіяни не зібрали достатньо потужного ударного угруповання для наступу на запорізькому напрямку.

Натомість джерела РФ стверджують, що наприкінці січня російські війська завоювали територію в Запорізькій області. ISW оцінює це, ймовірно, як інформаційну операцію, спрямовану на розосередження українських військ напередодні вирішального наступу на сході.

“Раніше Андрюшенко заявляв, що посадовці РФ обмежують жителям Маріуполя доступ до неросійської інформації та спотворюють ситуацію на передовій, тому розповсюдження росіянами чуток про атаку на Запоріжжя може бути продовженням таких операцій”, – повідомляють в Інституті вивчення війни.

Наголошено, що Андрюшенко також постійно повідомляв про збільшення російських військ у Маріуполі на різних етапах війни та зазначив, що росіяни використовують місто як військову базу через його близькість до РФ.