В період з 15 червня й до сьогодні, 30 червня, 10 російських військовослужбовців підірвались на мінах, які залишили їхні ж війська.

Повідомляє Генштаб ЗСУ

“У населеному пункті Сергіївка Херсонської області, після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5-ї армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах, які встановлено попередньою ротацією”, – зазначили в Генштабі.

Також російські окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури на тимчасово окупованій території для надання медичної допомоги своїм пораненим військовим.

У населеному пункті Новопсков Луганської області російські окупанти викрали меблі з пологового будинку та на військовому автомобілі вивезли їх у невідомому напрямку.

Протягом доби українські війська уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, три склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ окупантів.