Повідомляє Генштаб ЗСУ
“У населеному пункті Сергіївка Херсонської області, після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5-ї армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах, які встановлено попередньою ротацією”, – зазначили в Генштабі.
Також російські окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури на тимчасово окупованій території для надання медичної допомоги своїм пораненим військовим.
У населеному пункті Новопсков Луганської області російські окупанти викрали меблі з пологового будинку та на військовому автомобілі вивезли їх у невідомому напрямку.
Протягом доби українські війська уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, три склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ окупантів.
- Протягом минулої доби ,29 червня, російські окупаційні війська 31 раз атакували українських військових на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про ситуацію на фронті. За її даними, ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, тоді як окупанти намагаються прорватись на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.
- Лідери країни ЄС можуть дозволити направити військові місії в Україну – за відповідних обставин і за умови, що такий крок погодять усі члени блоку.