Про це повідомляє пресслужба Держагентства України з управління зоною відчуження.

Коштовна лабораторія раніше була унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями й могла надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, від кондиціонування до заховання, а також на стадії досліджень та розробки технологій.

Завдяки їй Україна виконувала стратегічні функції під час роботи з пробами радіоактивних відходів. Фахівці установи постійно допомагали проводити аналізи й забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку.

“На базі лабораторії знаходились високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які сьогодні знаходяться в руках ворога, чим сподіваємось він нашкодить собі, а не цивілізованому світу”, – наголосили у пресслужбі.

Фото: пресслужба Держагентства України з управління зоною відчуження