Солдати ЗС РФ незаконно увірвалися у новітню Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі, після чого розграбували та знищили її.

Про це повідомляє пресслужба Держагентства України з управління зоною відчуження.

Коштовна лабораторія раніше була унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями й могла надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, від кондиціонування до заховання, а також на стадії досліджень та розробки технологій.

Завдяки їй Україна виконувала стратегічні функції під час роботи з пробами радіоактивних відходів. Фахівці установи постійно допомагали проводити аналізи й забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку.