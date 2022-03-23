Про це повідомляє пресслужба Держагентства України з управління зоною відчуження.
Коштовна лабораторія раніше була унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями й могла надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, від кондиціонування до заховання, а також на стадії досліджень та розробки технологій.
Завдяки їй Україна виконувала стратегічні функції під час роботи з пробами радіоактивних відходів. Фахівці установи постійно допомагали проводити аналізи й забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку.
“На базі лабораторії знаходились високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які сьогодні знаходяться в руках ворога, чим сподіваємось він нашкодить собі, а не цивілізованому світу”, – наголосили у пресслужбі.
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