Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух під час етеру національного телемаратону.

За словами голови ОВА, в східних районах області збільшилася кількість боїв різної інтенсивності.

Також у Пологівському районі спостерігаються щоденні обстріли. Однак українські військові продовжують тримати оборону.

Нагадаємо, що на східному кордоні України продовжує наростати військова присутність Росії. Водночас посилюються бої на Донеччині та Луганщині, оскільки російські сили намагаються прорвати українську оборону.