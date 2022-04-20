Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух під час етеру національного телемаратону.
За словами голови ОВА, в східних районах області збільшилася кількість боїв різної інтенсивності.
Також у Пологівському районі спостерігаються щоденні обстріли. Однак українські військові продовжують тримати оборону.
Нагадаємо, що на східному кордоні України продовжує наростати військова присутність Росії. Водночас посилюються бої на Донеччині та Луганщині, оскільки російські сили намагаються прорвати українську оборону.
- Варто зазначити, що фахівці з Інституту вивчення війни (США) вважають, що російська армія не здобуде серйозної стратегічної перемоги за результатами наступу на Донбасі. Вони переконані, що раптовий і посилений наступ окупантів з РФ залишається дуже малоймовірним.
- Також за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 19 квітня російські загарбники продовжують наступ у східних регіонах України з метою встановлення контролю над всією Донеччиною та Луганщиною, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.
- Зокрема зазнавши неочікуваного спротиву і втрат як технічної, так і живої сили, російський режим вирішив змінити цілі та напрямки своїх атак.