Про це в етері телемарафону сповістив очільник місцевої РВА Вадим Токар.
За його словами, загиблих знаходили як у місцях масових поховань, так і поодинці. Саме ж селище зруйновано на 40% – розбиті та знищені житлові будинки, а також лікарні та дитсадки.
“Ми побачили їхні (російських солдатів – ред.) звірства, вчора підняли 132 цивільних, які були розстріляні. В Макарові розгорнули медицину катастроф, повернули лікарів, надаємо послуги на територіях які були деокуповані”, – заявив Вадим Токар.
Також Токар додав, що до війни у Макарові проживало близько 15 тисяч осіб, а під час активної фази оборони залишилось менше ніж 1000 осіб.
- Нагадаємо, Бійці полку “Азов” сповістили, що російські загарбники обстріляли криголам “Капітан Бєлоусов” у Маріупольському порту. На криголамі перебували цивільні громадяни, один з яких загинув унаслідок обстрілу.
- Російські загарбники завдали удару “Точкою У” по залізничному вокзалу Краматорська (Донецька область). У момент обстрілу на вокзалі знаходились тисячі людей, які намагаються евакуюватись із зони активних бойових дій.