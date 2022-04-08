У звільненому від російських окупаційних військ селищі міського типу Макарові, що під Києвом, були виявлені тіла 132 розстріляних росіянами цивільних осіб.

Про це в етері телемарафону сповістив очільник місцевої РВА Вадим Токар.

За його словами, загиблих знаходили як у місцях масових поховань, так і поодинці. Саме ж селище зруйновано на 40% – розбиті та знищені житлові будинки, а також лікарні та дитсадки.

“Ми побачили їхні (російських солдатів – ред.) звірства, вчора підняли 132 цивільних, які були розстріляні. В Макарові розгорнули медицину катастроф, повернули лікарів, надаємо послуги на територіях які були деокуповані”, – заявив Вадим Токар.

Також Токар додав, що до війни у Макарові проживало близько 15 тисяч осіб, а під час активної фази оборони залишилось менше ніж 1000 осіб.