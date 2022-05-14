Про це повідомляє пресслужба “Азову” у Telegram.
Водночас ворог залучає важку артилерію, танки, а також застосовує велику кількість піхоти для спроб штурму українських позицій.
Однак в “Азові” наголосили, що українські військові продовжують відбивати атаки та стримують російські війська.
“Попри вкрай критичну ситуацію, оборонці, докладаючи надлюдські зусилля, відбивають намагання прорвати позиції захисників та стримують війська противника”, — йдеться у повідомленні.
- Мати Іллі Самойленка, офіцера управління розвідки та бійця полку “Азов” розповіла #Буквам про мотивацію Іллі піти вдруге на війну, спростувала звинувачення у фашизмі та нацизмі, які часто закидає пропаганда, та про те, що вже протягом кількох років негативний вплив на моральний дух бійців містять спроби зазирнути в очі путіну, відведення військ, заборона стріляти у відповідь, зупинка розвитку війська.
- Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини розповіла про злочини російських окупантів, вчинені щодо українських дітей у Маріуполі.
- Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що напередодні російські окупанти виставили у публічний доступ особисті контакти наречених та дружин захисників з “Азовсталі”.
- Також Петро Андрющенко опублікував фото- та відеоматеріали, згідно з якими у Маріуполі настала гуманітарна криза. На тлі цього, аби прогодувати себе, мешканці вимушені збирати залишки їжі на смітниках.