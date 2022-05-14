Про це повідомляє пресслужба “Азову” у Telegram.

Водночас ворог залучає важку артилерію, танки, а також застосовує велику кількість піхоти для спроб штурму українських позицій.

Однак в “Азові” наголосили, що українські військові продовжують відбивати атаки та стримують російські війська.

“Попри вкрай критичну ситуацію, оборонці, докладаючи надлюдські зусилля, відбивають намагання прорвати позиції захисників та стримують війська противника”, — йдеться у повідомленні.