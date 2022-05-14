Протягом всього 80-го дня повномасштабного вторгнення Росії, агресор продовжує скидати на захисників Маріуполя авіабомби на території "Азовсталі".

Про це повідомляє пресслужба “Азову” у Telegram.

Водночас ворог залучає важку артилерію, танки, а також застосовує велику кількість піхоти для спроб штурму українських позицій.

Однак в “Азові” наголосили, що українські військові продовжують відбивати атаки та стримують російські війська.