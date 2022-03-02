Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, наразі російські військові “стають добривом для нашої родючої української землі”, а на тих, хто залишиться живим, чекатиме суд.
Порошенко зазначив, що за свої терористичні замахи по всій Україні Росія має понести найсуворіше покарання.
Країна-терорист має понести найсуворіше покарання за розбомблені Харків і Маріуполь, Херсон і Суми, Охтирку, Миколаїв та Чернігів. Нелюди завдали удару по Бабиному Яру в Києві. По Майдану Свободи в Харкові. Зрівняли з землею Сартану, Васильків, Щастя, Бородянку, Толмаківку. Погрожують зруйнувати пам’ятник ЮНЕСКО Софію Київську та нищать Чернігівський Бабінець”, – написав Порошенко.
Загарбники застосовують проти дитячих садочків, пологових будинків, лікарень, шкіл та житлових комплексів термобаричні та вакуумні боєприпаси, касетні бомби. Водночас беруть у заручники дітей та жінок та виставляють перед колонами своєї техніки. Крім цього, не надають “зеленого коридору” для евакуації онкохворих та дітей.
Він зауважив, що наразі веде переговори, аби донести світові правду щодо злочинів Росії в Україні.
Якщо Путіна не зупинити — він знищить цивілізований світ. Сьогодні я щогодини веду переговори з усім світом для того, щоб вони знали достеменно всю правду злочинів проти людяності, які вчиняє Путін. Це геноцид українського народу!”, – резюмував п’ятий президент.
- Надаємо, що наразі Херсон перебуває на межі гуманітарної катастрофи через російських окупантів. Місто потребує “зеленого коридору”, аби вивезти поранених та вбитих, завезти до міста медикаменти та харчові продукти.
- Тим часом Служба безпеки України затримала коректувальника вогню, який навів удар російського «Калібру» на Івано-Франківський аеродром.
- Також українців попереджають, що російський окупант готує інформаційні диверсії. Вони планують запустити фейки, що нібито керівництво та уряд здали Україну.
- Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів. Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів, розуміючи, що “легкої прогулянки” не вийшло.