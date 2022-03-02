Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко наголосив, що Росія — міжнародний злочинець, який має бути ізольований від усього цивілізованого світу.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, наразі російські військові “стають добривом для нашої родючої української землі”, а на тих, хто залишиться живим, чекатиме суд.

Порошенко зазначив, що за свої терористичні замахи по всій Україні Росія має понести найсуворіше покарання.

Країна-терорист має понести найсуворіше покарання за розбомблені Харків і Маріуполь, Херсон і Суми, Охтирку, Миколаїв та Чернігів. Нелюди завдали удару по Бабиному Яру в Києві. По Майдану Свободи в Харкові. Зрівняли з землею Сартану, Васильків, Щастя, Бородянку, Толмаківку. Погрожують зруйнувати пам’ятник ЮНЕСКО Софію Київську та нищать Чернігівський Бабінець”, – написав Порошенко.

Загарбники застосовують проти дитячих садочків, пологових будинків, лікарень, шкіл та житлових комплексів термобаричні та вакуумні боєприпаси, касетні бомби. Водночас беруть у заручники дітей та жінок та виставляють перед колонами своєї техніки. Крім цього, не надають “зеленого коридору” для евакуації онкохворих та дітей.

Він зауважив, що наразі веде переговори, аби донести світові правду щодо злочинів Росії в Україні.