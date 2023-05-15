Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Бахмуті тривають важкі бої — російські військові підтягують до околиць десантно-штурмові загони. У місті та на околицях "зараз все складно".

Про це повідомила Ганна Маляр у Telegram.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що просування українських захисників на Бахмутському напрямку — це перший успіх наступальних дій в ході оборони Бахмута.

“В Бахмуті і на околицях зараз все складно. Дуже. Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових. Росіяни не змінюють цілі. Підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони. Тривають важкі бої. Триває оборона Бахмута”, — наголосила заступниця міністра оборони.

Сирський додав, що за останні кілька днів ЗСУ показали, що здатні рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах.

“Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей”, — підкреслив командувач.

Він наголосив, що нині ми маємо частковий успіх, а операція з оборони Бахмута триває. За його словами, всі необхідні для оборони рішення прийняті та всі можливі сценарії розвитку подій “ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій”.