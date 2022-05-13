Про це повідомляє Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.
“Запеклі бої за місто тривали впродовж двох місяців. Наразі у Попасній, яка з 8 травня перебуває під контролем російських сил, не залишилося жодного вцілілого будинку”, зазначила Денісова.
Наразі росіяни шукають людей в укриттях та вивозять їх до Первомайська і Стаханова, які окуповані РФ вже 8 років.
Варто зазначити, що під час російської окупації в місті перебувало півтори тисячі мирних мешканців, які не захотіли виїжджати з Попасної.
- Нагадаємо, що Росія примусово депортувала понад 210 тисяч українських дітей з початку повномасштабної агресії 24 лютого.
- Раніше Денісова заявляла, що Росія катує українських військовополонених.
- Також повідомлялося, що 4,5 мільйона українських дітей покинули свої домівки через війну.