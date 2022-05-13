Російські окупаційні війська силоміць під дулами автоматів вивозять мешканців захопленої Попасної (Луганська область) до тимчасово непідконтрольних Україні Первомайська і Стаханова.

Про це повідомляє Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

“Запеклі бої за місто тривали впродовж двох місяців. Наразі у Попасній, яка з 8 травня перебуває під контролем російських сил, не залишилося жодного вцілілого будинку”, зазначила Денісова.

Наразі росіяни шукають людей в укриттях та вивозять їх до Первомайська і Стаханова, які окуповані РФ вже 8 років.

Варто зазначити, що під час російської окупації в місті перебувало півтори тисячі мирних мешканців, які не захотіли виїжджати з Попасної.