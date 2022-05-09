Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.
“Солнцепеком” окупанти фактично “випалили” позиції своїх. Вони розстріляли у Пологах біля 20-ти власних автомобілів. Ворог сказав, що це зробили представники руху опору на тимчасово окупованій території.
Морально-психологічний стан окупантів залишається низьким. Вони систематично вживають алкогольні напої та залишають місця несення військової служби. В районі Гуляйполя загарбники скаржаться, що не мають успіху та їхні атаки неефективні.
Напередодні 9 травня мешканці міста Токмак Пологівського району нагадали ворогу, що він не на своїй землі. На вулицях з’явилися листівки з написом “Перемогли нацизм – переможемо і рашизм”.
Запорізька ОВА попередила місцевих жителів, що російські військові можуть вдатися до провокацій. Існують ризики, що росіяни перевдягнуться у форму ЗСУ та нападатимуть на мирні колони людей, кидатимуть шашки у натовп, відкриватимуть стрілянину тощо.
Через можливі провокації та напружену безпекову ситуацію виїзд з Запоріжжя буде тимчасово обмежено. Евакуаційні коридори до Запоріжжя будуть в відкриті виключно на в’їзд до міста.
- Нагадаємо, командир полку НГУ “Азов” Денис Прокопенко вважає, що блокади міста можна було уникнути. Якби всі міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя та Бердянська, так само стійко тримали оборону й давали бій противнику, тоді б росіяни не дійшли за чотири дні з Криму до Маріуполя.
- На тимчасово захопленій території Запорізької області відмічено випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги.