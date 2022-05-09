Окупанти атакували власні позиції у Запорізькій області, щоб не їхати на лінію фронту. Проти себе вони застосовували важку вогнеметну систему "Солнцепек".

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

“Солнцепеком” окупанти фактично “випалили” позиції своїх. Вони розстріляли у Пологах біля 20-ти власних автомобілів. Ворог сказав, що це зробили представники руху опору на тимчасово окупованій території.

Морально-психологічний стан окупантів залишається низьким. Вони систематично вживають алкогольні напої та залишають місця несення військової служби. В районі Гуляйполя загарбники скаржаться, що не мають успіху та їхні атаки неефективні.

Напередодні 9 травня мешканці міста Токмак Пологівського району нагадали ворогу, що він не на своїй землі. На вулицях з’явилися листівки з написом “Перемогли нацизм – переможемо і рашизм”.

Запорізька ОВА попередила місцевих жителів, що російські військові можуть вдатися до провокацій. Існують ризики, що росіяни перевдягнуться у форму ЗСУ та нападатимуть на мирні колони людей, кидатимуть шашки у натовп, відкриватимуть стрілянину тощо.

Через можливі провокації та напружену безпекову ситуацію виїзд з Запоріжжя буде тимчасово обмежено. Евакуаційні коридори до Запоріжжя будуть в відкриті виключно на в’їзд до міста.