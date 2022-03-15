Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

У мерії попередили, що у соцмережах часто фігурує неправдива інформація щодо кількості загиблих – від декілька сотень до десятків тисяч людей. Та за офіційною та підтвердженою інформацією вже померли близько 2 357 маріупольців.

Також варто зауважити, що через інтенсивні обстріли та бомбардування з боку російських загарбників, а також періодичні вуличні бої може не бути можливості ідентифікувати та рахувати померлих мирних людей.