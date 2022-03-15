Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
У мерії попередили, що у соцмережах часто фігурує неправдива інформація щодо кількості загиблих – від декілька сотень до десятків тисяч людей. Та за офіційною та підтвердженою інформацією вже померли близько 2 357 маріупольців.
Також варто зауважити, що через інтенсивні обстріли та бомбардування з боку російських загарбників, а також періодичні вуличні бої може не бути можливості ідентифікувати та рахувати померлих мирних людей.
- Нагадаємо, у Маріуполі важка ситуація через напад РФ. У місті закінчуються останні запаси харчових продуктів та води, тому туди ще раз скерували гуманітарний вантаж. Щодня місто піддається нещадним бомбардуванням з боку російських окупантів.
- Станом на вечір 14 березня гуманітарний караван залишився в Бердянську. 15 березня конвой здійснить нову спробу заїхати у Маріуполь.
- З хорошого – станом на 13:00 з Маріуполя дорогою до Бердянська вдалося виїхати більш як 160 приватним авто. Маріупольці прямували до Запоріжжя.