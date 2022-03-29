Російські солдати без відповідного захисту проїхали територією Рудого лісу у зоні відчудження. Через це піднявся радіоактивний пил, який є надзвичайно небезпечним для люського організму, і яким вони "надихалися".

Про це працівники ЧАЕС розповіли для Reuters.

За словами фахівців, зона Рудого лісу є настільки токсичною, що туди не пускають навіть працівників атомної станції. Проте росіяни цього не знали. Тому коли збройні сили РФ захоплювали ЧАЕС, то проїхали на своїй бронетехніці без радіаційного захисту і внаслідок, ймовірно, вже отримали радіаційні ураження.

“Коли їх запитали, чи знають вони про катастрофу 1986 року, про вибух четвертого енергоблоку, вони й гадки не мали. Вони не розуміли, на якому об’єкті знаходяться”, – зазначив один з працівників ЧАЕС.

Також українські фахівці додали, що російські “колеги” з “Росатому”, які прибули до Чорнобильської зони приблизно через тиждень після військових, також не носять захист.