Про це працівники ЧАЕС розповіли для Reuters.
За словами фахівців, зона Рудого лісу є настільки токсичною, що туди не пускають навіть працівників атомної станції. Проте росіяни цього не знали. Тому коли збройні сили РФ захоплювали ЧАЕС, то проїхали на своїй бронетехніці без радіаційного захисту і внаслідок, ймовірно, вже отримали радіаційні ураження.
“Коли їх запитали, чи знають вони про катастрофу 1986 року, про вибух четвертого енергоблоку, вони й гадки не мали. Вони не розуміли, на якому об’єкті знаходяться”, – зазначив один з працівників ЧАЕС.
Також українські фахівці додали, що російські “колеги” з “Росатому”, які прибули до Чорнобильської зони приблизно через тиждень після військових, також не носять захист.
- Нагадаємо, за оцінками МАГАТЕ, після чисельних обстрілів з боку російських військових харківської підкритичної установки “Джерело нейтронів” ядерний матеріал, що зберігався там, залишився неушкодженим.
- У зоні відчуження вдалося загасити основні пожежі. У ЧАЕС великих загорянь зараз не спостерігають.
- Також у Чорнобильскій зоні може погіршитися радіаційний фон. Працівники станції не мають даних про поточний стан забруднення довкілля через окупацію території військами РФ, а це може загрожувати Україні та Європі.