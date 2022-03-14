Про це повідомив ексдепутат Сергій Висоцький.

За його словами, наші “котики” з ЗСУ добряче навалюють оркам, ті розбігаються по лісах. Далі вступає у гру тероборона та влаштовує регулярне нічне сафарі. До сафарі підходять методично та планомірно.

“Конкретно ці два організми відлучилися в кущі з власної орко-колони задля участі в близькому та рідному для кожної скрєпної душі процесі побутового мародерства. Встигли влізти в дім. Денацифікувати чиїсь кросівки. Бо їхні кірзачі – то не наші Талани, ходити неможливо. Та на виході з дверей були прийняті патрулем ТРО. Такі убогі, що навіть кулі для них пожалкували. Надавали трохи в писок та здали куди треба!” – зазначив Висоцький.