Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
“Не експонати їх цікавили. Не історія, ні драми людей, які пережили ядерне пекло… Їх зацікавили лише телевізори, які вони покрали з музею. Навіть той, маленький, що висів над цинковим боксом з унікальною перепусткою Володимира Правика”, — зауважують у ДСНС.
Самі експонати лишилися неушкодженими. Крім того, експозиція “поповнилася” речами, які залишились після росіян: залишками продуктових наборів з терміном зберігання, що закінчився ще в листопаді минулого року, консервами, тестовими наборами для визначення рівня наркотичного сп’яніння, мапами з позначками своїх наступальних дій, прапори, які вони планували повісити на українських будівлях, гранати, міни та боєприпаси.
“Ось і усе, що треба лишати в історії про цих убивць, крадіїв і ґвалтівників з країни, яка як прострочена консерва виробництва “бурятмяспром” вже давно згнила зсередини”, — йдеться у повідомленні.
Російські військові вкрали телевізори з музею у Чорнобилі // 4 фото
- Раніше #Букви проаналізували, чим харчувалися російські військові та прикладі продуктів, які вони привезли з собою, а не забрали у місцевих в селі Ягідне, яке відвідав наш фотокореспондент.
- Також, окупаційні війська РФ пограбували духовну семінарію римо-католицької церкви у Ворзелі. З будівлі у Київській області вони вкрали навіть пам’ятну чашу зі Святої Меси, яку привіз Папа Римський Іоан Павло ІІ у 2001 році.
- Водночас під час відходу російські війська вивезли через Чорнобиль приблизно 10 тисяч одиниць важкої техніки. Є ризики, що вона може бути радіаційно зараженою та становити небезпеку для людей.