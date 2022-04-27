Російські військові вкрали телевізори з музею у Чорнобилі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Не експонати їх цікавили. Не історія, ні драми людей, які пережили ядерне пекло… Їх зацікавили лише телевізори, які вони покрали з музею. Навіть той, маленький, що висів над цинковим боксом з унікальною перепусткою Володимира Правика”, — зауважують у ДСНС.

Самі експонати лишилися неушкодженими. Крім того, експозиція “поповнилася” речами, які залишились після росіян: залишками продуктових наборів з терміном зберігання, що закінчився ще в листопаді минулого року, консервами, тестовими наборами для визначення рівня наркотичного сп’яніння, мапами з позначками своїх наступальних дій, прапори, які вони планували повісити на українських будівлях, гранати, міни та боєприпаси.

“Ось і усе, що треба лишати в історії про цих убивць, крадіїв і ґвалтівників з країни, яка як прострочена консерва виробництва “бурятмяспром” вже давно згнила зсередини”, — йдеться у повідомленні.