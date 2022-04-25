У Маріуполі взяли у полон сина керівниці маріупольського кінофестивалю "Кіно і ти" Ольги Новікової. За нього вимагають 5 тисяч доларів.

Про це вона повідомила у Facebook.

Жінка розповіла, що її син є студентом Маріупольського державного університету. З 25 лютого Олексій Новіков приєднався до місцевої тероборони, а його мати виїхала з міста 18 березня.

Олексій Новіков потрапив у полон до окупантів 23 квітня. Наступного дня загарбники зв’язалися із вимогою сплатити викуп. Вони погрожували вбити хлопця, якщо його мати не віддасть 5 тисяч доларів. Окупанти зазначали, що у разі, якщо цього не станеться, вони надішлють матері відео страти.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, полоненого утримують в Донецькій області в районі села Малоянісоль. Його було включено до переліку полонених, але гарантій збереження життя немає.