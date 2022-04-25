Про це вона повідомила у Facebook.
Жінка розповіла, що її син є студентом Маріупольського державного університету. З 25 лютого Олексій Новіков приєднався до місцевої тероборони, а його мати виїхала з міста 18 березня.
Олексій Новіков потрапив у полон до окупантів 23 квітня. Наступного дня загарбники зв’язалися із вимогою сплатити викуп. Вони погрожували вбити хлопця, якщо його мати не віддасть 5 тисяч доларів. Окупанти зазначали, що у разі, якщо цього не станеться, вони надішлють матері відео страти.
За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, полоненого утримують в Донецькій області в районі села Малоянісоль. Його було включено до переліку полонених, але гарантій збереження життя немає.
- Нагадаємо, у Миколаївській області військові Збройних сил України відновили контроль над 5 населеними пунктами. Вони знаходяться неподалік від адміністративної межі Херсонщини.
- Також розпочалася шістдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Найгострішою є ситуація на Сході та Півдні України.
- Водночас за даними розвідки Великої Британії, попри заяви Росії щодо захоплення Маріуполя, у місті тривають запеклі бої, що заважає російським окупантам здійснити швидкий наступ на Донбасі.