Окупанти вбили офіцера-десантника, кандидата психологічних наук, підполковника поліції Віталія Лапчука, який із перших днів вторгнення РФ вступив до лав херсонської ТрО. За словами дружини, попередньо її чоловіка катували.

Про це повідомляє “Медійна ініціатива”.

Дружина Віталія — Альона Лапчук понад два місяці намагалася знайти місце, де росіяни могли утримувати її чоловіка. Проте 9 червня вона отримала повідомлення про те, що в річці Херсона знайшли тіло чоловіка зі слідами катування. Альона за описом впізнала свого чоловіка. Згодом родичи опізнали й тіло.

Відомо, що росіяни 27 березня викрали Лапчука і жорстоко побили його. Дружину Альону та сина вони також викрали та допитували. Альона є свідком катувань та знущань над її чоловіком.

Віталія та його товариша, Дениса Миронова затримали, коли вони намагалися розв’язати проблему з пальним. Дениса також побили. Пізніше його тіло зі слідами жорсткого побиття знайшли в окупованому Криму.

“Йому роздробили кістку черепа, у нього все обличчя було в смужку від приклада. Він увесь був просто чорний”, — розповідає Альона про Віталія.

У херсонському управлінні поліції, з якого Альоні та сину вдалося вирватися, ФСБшники продовжили бити Віталія.

“Це були просто звірі. Таке враження, що вони не відповідали за свої вчинки, були просто неадекватними. Вони не відчували, з якою силою б’ють”, — зазначає дружина Віталія Лапчука.

Його тіло було знайдено в річці ще 22 травня, однак повідомили про це тільки зараз.

За словами експерта МІПЛ та юриста Регіонального центру прав людини Миколи Кіккаса, дії окупантів порушують базові принципи усіх Женевських конвенцій, що забороняють, зокрема, катування й заподіяння смерті військовополоненому або цивільній особі. Загарбники чинять воєнні злочини.

Юрист наголошує, що для встановлення причетних до катування Віталія необхідно ретельно дослідити обставини викрадення. На його думку, той факт, що тіло знайшли в річці, свідчить про намагання приховати сліди злочину.

Також він повідомляє, що факт негуманного поводження зумовлений неповагою загарбників до прав людини, міжнародних правил ведення війни та правовим нігілізмом.