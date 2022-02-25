Надійшла інформація, що наразі у Києві російські військові захопили два автомобілі Збройних Сил України та на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок”, – заначила Маляр у своєму дописі.

Вона наголосила, що вони “обов‘язково будуть знешкоджені”.

Пресслужба Операції об’єднаних сил зазначає, що диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги використовують два ББМ “Козак”, три КРАЗИ та ГАЗ-66. Державні номери техніки: 6-163, 6-164, АІ597G, АІ596G.

Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи”, – зауважують у повідомлені.

Водночас у Міністерстві оборони України повідомляють, що бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Трьохізбенка.

Однак українські воїни знищили 2 російські танки і 1 БМП та змусили ворога відступити. Наразі об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам.