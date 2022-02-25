Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.
Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок”, – заначила Маляр у своєму дописі.
Вона наголосила, що вони “обов‘язково будуть знешкоджені”.
Пресслужба Операції об’єднаних сил зазначає, що диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги використовують два ББМ “Козак”, три КРАЗИ та ГАЗ-66. Державні номери техніки: 6-163, 6-164, АІ597G, АІ596G.
Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи”, – зауважують у повідомлені.
Водночас у Міністерстві оборони України повідомляють, що бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Трьохізбенка.
Однак українські воїни знищили 2 російські танки і 1 БМП та змусили ворога відступити. Наразі об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам.
- Нещодавно в районі Старобільська (Луганська область) українська артилерія розбила колону техніки окупанта. Саме тоді вона готувалася до переправи через річку Айдар.
- Нагадаємо, на чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.