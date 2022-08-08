Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Носіями ракет цього типу є винищувачі МіГ-31. Для їхнього запуску також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

“Кинджали” є найновішими типами ракет, які має на озброєнні РФ. Вони почали ними користуватися з 2018 року. З того часу було випущено всього декілька десятків.

Ракета має швидкість 12 тисяч км/годину. Бойова частина Х-47М становить 500 кг. Ракета підіймається на велику висоту, у верхні шари атмосфери після запуску, та при заході на ціль балістичною траєкторією може розвивати таку швидкість.

Через характеристики цієї ракети чинні засоби ППО ЗСУ не можуть ефективно виявляти та знищувати боєприпас. З початку широкомасштабного вторгнення противник лише кілька разів застосував такі ракети.