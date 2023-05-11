Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Зранку внаслідок ракетного обстрілу Слов’янська виникла пожежа гаража і легкового автомобіля на території приватного домоволодіння. Рятувальникам вдалося ліквідували пожежу на загальній площі 20 кв. м.

На жаль, внаслідок обстрілу була поранена жінка. Її шпиталізували, але згодом вона померла в лікарні.