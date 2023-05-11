Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook.
Зранку внаслідок ракетного обстрілу Слов’янська виникла пожежа гаража і легкового автомобіля на території приватного домоволодіння. Рятувальникам вдалося ліквідували пожежу на загальній площі 20 кв. м.
На жаль, внаслідок обстрілу була поранена жінка. Її шпиталізували, але згодом вона померла в лікарні.
Також пошкоджено дві багатоповерхівки, п’ять приватних житлових будинків та автомобілі.
- У ніч на 11 травня війська РФ завдали ударів по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки є руйнування.
- Протягом 10 травня російські війська вбили 3 цивільних жителів Донецької області. Двоє людей загинули у Часовому Яру та ще одна особа у Новокалиновому.