Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
“Посеред білого дня знову були обстріли із РСЗВ та артилерії центральної частини міста, житлового району Салтівка. На жаль, є постраждалі – 20 осіб, загинули – 5. Пошкоджені багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура”, – зазначив голова ОДА.
Він подякував медикам екстреної медичної допомоги та рятувальникам Управління ДСНС в Харківській області, котрі під обстрілами кожного дня рятують людські життя.
Синєгубов наголосив, що у Харківській області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи російську армію якомога далі від обласного центру.
У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід.
Збройні Сили України продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова. Днями реактивним вогнем 81-ї окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки. Близько сотні окупантів вже не зможуть атакувати, ніколи, наголосив голова ОДА.
Всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат у ворога.
“Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися”, – наголосив Синєгубов.
Водночас він вкотре закликав усіх містян бути пильними та обережними, не нехтувати сигналами тривоги та без нагальної потреби не залишатись на вулиці.
3 людини загинули, 34 отримали поранення в результаті ракетних ударів РФ по Харкову: https://t.co/UOuv5UEfHZ pic.twitter.com/e2feLmoNst
— Букви (@Bykvu) April 17, 2022
- Нагадаємо, російські військові можуть готуватися до висадки десанту у Маріуполі. Ворог продовжує свої намагання захопити заблоковане місто.
- Бомбардування РФ міст по всій Україні в суботу містило вибух у Харкові, який знищив громадську кухню всесвітньовідомого шеф-кухаря Хосе Андреса.
- В ООН попередили, що блокування РФ портів у Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до світового голоду, масових міграції та політичної нестабільності. Наразі українські сховища переповнені зерном, яке зазвичай допомагало нагодувати 400 мільйонів людей у всьому світі.
- РФ продовжує вести війну проти України, і попри те, що Україна значно уступає за озброєнням та чисельністю, вона завдає РФ за добу більше втрат, ніж РФ зазнавала протягом восьми років бойових дій у Сирії. Українська протитанкова зброя чинить серйозний опір просуванню РФ на півночі та сході – попри те, що на папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапуру.