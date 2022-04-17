Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

“Посеред білого дня знову були обстріли із РСЗВ та артилерії центральної частини міста, житлового району Салтівка. На жаль, є постраждалі – 20 осіб, загинули – 5. Пошкоджені багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура”, – зазначив голова ОДА.

Він подякував медикам екстреної медичної допомоги та рятувальникам Управління ДСНС в Харківській області, котрі під обстрілами кожного дня рятують людські життя.

Синєгубов наголосив, що у Харківській області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи російську армію якомога далі від обласного центру.

У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід.

Збройні Сили України продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова. Днями реактивним вогнем 81-ї окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки. Близько сотні окупантів вже не зможуть атакувати, ніколи, наголосив голова ОДА.

Всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат у ворога.

“Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися”, – наголосив Синєгубов.

Водночас він вкотре закликав усіх містян бути пильними та обережними, не нехтувати сигналами тривоги та без нагальної потреби не залишатись на вулиці.