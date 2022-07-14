Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу місцеві жителі не постраждали. Російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Основ’янському районах Харкова. Вони сталися близько 23:00 та після другої ночі.
Внаслідок ракетних влучань пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйнована 3-поверхова будівля та автомобілі. Зазначимо, що на фотографіях наслідки ракетних атак по місту.
З початку російського вторгнення окупанти зруйнували та пошкодили більш як 4 800 об‘єктів інфраструктури. По всій Харківській області зруйновані або мають пошкодження 4 232 житлових будинки. Серед них більше як 2 700 об’єктів були багатоповерхівками або багатоквартирними будинками.
Руйнувань також зазнали понад 500 навчальних закладів. Окупанти влучили по 100 медичних установах, 97 закладах культури та 12 промислових підприємств за 141 день повномасштабної війни.
- Нагадаємо, Російська Федерація о 10:50 завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці — поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Завтра оголошений день жалоби за 21 загиблим, серед яких троє дітей.
- Окупанти готуються до оборони у тимчасово окупованих Херсоні та Мелітополі. До міст звозять укріплення та військову техніку.
- Військові Збройних Сил України вже звільнили 44 населені пункти Херсонської області, проте більшість її наразі залишається під тимчасовою окупацією.
- У Маріуполі виникла пожежа на основному полігоні твердих побутових відходів у Лівобережному районі міста.