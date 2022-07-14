Російські окупанти завдали ракетного удару по депо метрополітену в Харкові. Атака сталася у ніч з 13 на 14 липня.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу місцеві жителі не постраждали. Російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Основ’янському районах Харкова. Вони сталися близько 23:00 та після другої ночі.

Внаслідок ракетних влучань пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйнована 3-поверхова будівля та автомобілі. Зазначимо, що на фотографіях наслідки ракетних атак по місту.

З початку російського вторгнення окупанти зруйнували та пошкодили більш як 4 800 об‘єктів інфраструктури. По всій Харківській області зруйновані або мають пошкодження 4 232 житлових будинки. Серед них більше як 2 700 об’єктів були багатоповерхівками або багатоквартирними будинками.

Руйнувань також зазнали понад 500 навчальних закладів. Окупанти влучили по 100 медичних установах, 97 закладах культури та 12 промислових підприємств за 141 день повномасштабної війни.