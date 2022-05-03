Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів 3 людини зазнали поранень. На одному із підприємств виникла пожежа, у якій загинув 46-річний працівник.

Росіяни також обстріляли Золочів, Барвінкове, Дергачі та Чугуїв. Наразі в області тривають активні бойові поблизу Ізюма.