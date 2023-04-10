Російські військові завдали чергового удару по Херсону. Внаслідок атаки є пошкодження будівлі Херсонського художнього музея.

Про це повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський у Telegram.

На щастя, постраждалих чи загиблих серед людей немає.

В Офісі генерального прокурора додали, що також пошкоджено будівлю райради та лікувальний заклад. Потерпілих немає.

“Внаслідок ворожого обстрілу у середмісті пошкоджено пам’ятку архітектури місцевого значення – будівлю художнього музею, а також адмінбудівлю райради. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна обласного кардіологічного центру”, – йдеться у повідомленні.