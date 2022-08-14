Вчора ввечері окупанти обстріляли портову інфраструктуру Миколаєва. Вони випустили по ній три реактивних снаряди залпового вогню "Ураган".

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок атаки ніхто з людей не постраждав. Додатково про руйнування не йшлося.