Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Внаслідок атаки ніхто з людей не постраждав. Додатково про руйнування не йшлося.
Минулого дня шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню “Смерч” було завдано удар по житлових кварталах та промислових об’єктах міста. Поранення отримала одна людина. Також зазнали пошкоджень кілька будівель.
Ворожий обстріл було зафіксовано в смт Первомайське Первомайської громади. Серед людей постраждалих немає. Внаслідок атаки пошкоджено магазин та житловий будинок.
Вночі окупанти знову атакували обласний центр. Детальна інформація уточнюється. Внаслідок обстрілів села Галицинове Галицинівської громади руйнувань зазнали господарські споруди. Постраждалих немає.
- Протягом минулого тижня пріоритетом Росії, ймовірно, було переорієнтувати підрозділи для посилення півдня України.
- 13 серпня близько 15:40 на території тимчасово окупованого Маріуполя пролунав потужний вибух, який почули всі місцеві мешканці. Як виявилося згодом причиною стала детонація авіабомби в пункті приймання металобрухту.