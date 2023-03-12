На бойовому чергуванні у Чорному морі російські військові тримають чотири кораблі. Серед них немає ракетоносіїв.

Про це повідомили в етері національного телемарафону.

За словами керівниці пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталії Гуменюк, носії “Калібрів” вивели.

“Посилюється штормова погода, через це ракетоносії заведені у пункти базування”, – зазначила Гуменюк.

Корабельне угруповання зменшене до чотирьох одиниць. За її словами, суднами є розвідники, які збирають дані про надводну обстановку й намагаються випускати безпілотники.

“Але шторм настільки потужний, що наразі такої активності не помічено. Хоча ми ретельно за ними стежимо”, – додала керівниця пресцентру.