Про це повідомили в етері національного телемарафону.
За словами керівниці пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталії Гуменюк, носії “Калібрів” вивели.
“Посилюється штормова погода, через це ракетоносії заведені у пункти базування”, – зазначила Гуменюк.
Корабельне угруповання зменшене до чотирьох одиниць. За її словами, суднами є розвідники, які збирають дані про надводну обстановку й намагаються випускати безпілотники.
“Але шторм настільки потужний, що наразі такої активності не помічено. Хоча ми ретельно за ними стежимо”, – додала керівниця пресцентру.
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