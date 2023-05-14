Про це повідомила Сумська ОВА.
Росіяни завдавали ударів з міномета та зі ствольної артилерії.
У Хотінській громаді мінометний обстріл був вночі. Всього пролунало три вибухи.
“Пошкоджено лінію електропередач. Без постраждалих осіб”, — йдеться в повідомленні..
У Зноб-Новгородській громаді російські військові здійснили обстріл зі ствольної артилерії. Було зафіксовано два вибухи.
“В смт Зноб-Новгородське обстрілом пошкоджено будівлю Центру надання адмінпослуг”, — додали в адміністрації.
Стосовно постраждалих або загиблих людей не йшлося.
- Минулої ночі ворог завдав ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району, внаслідок чого у Новобаварському районі Харкова пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок.
- Минулої ночі російські війська обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинуло 6 людей, 16 цивільних зазнали поранень.