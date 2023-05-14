Протягом 13 травня російські військові здійснили обстріли двох громад Сумської області. Завданими ударами ворог пошкодив лінії електропередач та будівлю ЦНАПу.

Про це повідомила Сумська ОВА.

Росіяни завдавали ударів з міномета та зі ствольної артилерії.

У Хотінській громаді мінометний обстріл був вночі. Всього пролунало три вибухи.