Про це повідомила Сумська ОВА.

Росіяни завдавали ударів з міномета та зі ствольної артилерії.

У Хотінській громаді мінометний обстріл був вночі. Всього пролунало три вибухи.

“Пошкоджено лінію електропередач. Без постраждалих осіб”, — йдеться в повідомленні..

У Зноб-Новгородській громаді російські військові здійснили обстріл зі ствольної артилерії. Було зафіксовано два вибухи.

“В смт Зноб-Новгородське обстрілом пошкоджено будівлю Центру надання адмінпослуг”, — додали в адміністрації.

Стосовно постраждалих або загиблих людей не йшлося.