Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) кажуть про те, що росіяни змінюють підготовку до контрнаступу Сил оборони замість наступу на Бахмут. Дії російських окупантів свідчать, що відбувається перелом у пріоритетах Міноборони Росії.

Про це повідомило ISW.

За даними фахівців, схоже, МО РФ змінює пріоритет наступу на Бахмут на користь підготовки до оборони від очікуваного українського контрнаступу. Ці дії ставлять ПВК “Вагнер” із засновником Євгеном Пригожиним у потенційно складне становище.

4 і 5 травня Пригожин опублікував відео, що виведе свої війська з Бахмута 10 травня, якщо не отримає боєприпасів. Він продемонстрував особливо різкі та емоційні випади проти начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу та керівництва Міністерства оборони Росії в цілому.

Виданню “РБК-Україна” представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заявив, що Пригожин не збирається виводити своїх найманців з Бахмута. За його словами, “заяви зроблені ним на фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку — захопити Бахмут до 9 травня”. Водночас в ISW теж вважають, що “Вагнер” не припинив спроб повністю захопити Бахмут.

Утримання “вагнерівців” у Бахмуті не узгоджується із загальним уповільненням темпів російських наступальних операцій в інших областях України. Регулярні війська Росії, схоже, зміщують акцент на підготовку до довгоочікуваного контрнаступу з боку України. Здебільшого російські війська припинили наступальні операції, за винятком дуже обмежених і локальних атак в районі Кремінної та поблизу Донецька.

“Оперативно обґрунтованим рішенням для МО РФ було б почати притримувати і накопичувати боєприпаси і запаси, щоб підготуватися до будь-яких українських контрнаступальних дій, і відчайдушні заяви Пригожина вказують на те, що МО РФ, швидше за все, саме так і робить”, — йдеться у звіті.

Також окупаційна влада РФ заявила щодо примусового переміщення 70 тисяч цивільних осіб в окупованій Запорізькій області в глибокий тил під виглядом евакуації. Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький і заступник голови Андрій Козенко заявили 5 травня, що російська влада проведе часткову евакуацію 70 тисяч українських цивільних осіб.

На думку аналітиків, розташування населених пунктів так далеко від нинішньої лінії фронту свідчить, що російські війська планують провести контрольований бойовий відхід зі своїх нинішніх позицій на підготовлену лінію оборони. Тобто вони не намагаються утримати нинішню лінію зіткнення в разі українського контрнаступу.