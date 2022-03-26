Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України у Facebook.
Оцінити масштаби пошкоджень унеможливлюється на тлі бойових дій, які не припиняються у районі розташування ЯПУ (ядерної паровиробничої установки).
Звертаємо увагу, що “Джерело нейтронів”, як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.
- Раніше через дії російських терористів могла завершити історію України та Європи. Окупанти обстрілювали найбільшу в Європі атомну станцію — Запорізьку, й не пропускали пожежників для ліквідації наслідків.
- Також російські окупаційні війська підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку N1.
- Нагадаємо, в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, щовідключення Чорнобильської та Запорізької АЕС від електромереж можуть погіршити експлуатаційну радіаційну безпеку.
- Методом катувань російські бойовики змусили персонал Запорізької атомної електростанції станції записати звернення, яке планують використати в пропагандистських цілях.