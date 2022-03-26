Російський агресор продовжує вчиняти військові злочини. За інформацією Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний Інститут" (ННЦ ХФТІ) ядерна установка "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України у Facebook.

Оцінити масштаби пошкоджень унеможливлюється на тлі бойових дій, які не припиняються у районі розташування ЯПУ (ядерної паровиробничої установки).

Звертаємо увагу, що “Джерело нейтронів”, як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.