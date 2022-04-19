Протягом минулої доби російські військові знищили 6 будинків у Кремінній на Луганщині. Загалом в області пошкодили чи повністю зруйнували 12 будівель.

Про це повідомляє керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Руйнувань зазнали будівлі також у Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному.

За словами голови ОВА, російські військові навмисно стріляють у багатоповерхівки, усвідомлюючи, що там ще лишаються мирні мешканці.

У такий спосіб, 18 квітня росіяни обстріляли квартиру у Рубіжному, де залишався власник. Медикам вдалося його врятувати, проте у нього чисельні осколкові поранення.