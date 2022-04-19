Про це повідомляє керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Руйнувань зазнали будівлі також у Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному.
За словами голови ОВА, російські військові навмисно стріляють у багатоповерхівки, усвідомлюючи, що там ще лишаються мирні мешканці.
У такий спосіб, 18 квітня росіяни обстріляли квартиру у Рубіжному, де залишався власник. Медикам вдалося його врятувати, проте у нього чисельні осколкові поранення.
- Раніше місто Кремінна Луганської області, в яку вночі увірвалися війська РФ та до ранку тривали вуличні бої, захопили під контроль росіяни. Українські захисники продовжують чинити опір.
- Також внаслідок обстрілу міста Золоте (Луганська область) російськими військами щонайменше двоє осіб загинули та четверо поранених.