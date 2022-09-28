Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Тривалість розмови складатиме до 15 хвилин. Їх будуть записувати та зберігати на сервері. Мін’юст займається забезпеченням та організацією проєкту.

Військовополонені повинні мати можливість спілкуватися з рідними та близькими згідно з Женевськими конвенціями.

Відомство наголосило, що під час Першої та Другої світових воєн цю можливість забезпечувала пошта.

Зазначимо, що 11 серпня 2021 року уряд схвалив постанову щодо надання можливості користуватися IP-телефонією в місцях ув’язнення.