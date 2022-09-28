Військовополоненим росіянам дозволять дзвонити додому раз на кілька днів. Нововведення є кроком до виконання норм Женевських конвенцій.

Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Тривалість розмови складатиме до 15 хвилин. Їх будуть записувати та зберігати на сервері. Мін’юст займається забезпеченням та організацією проєкту.