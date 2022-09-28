Про це повідомило Міністерство юстиції України.
Тривалість розмови складатиме до 15 хвилин. Їх будуть записувати та зберігати на сервері. Мін’юст займається забезпеченням та організацією проєкту.
Військовополонені повинні мати можливість спілкуватися з рідними та близькими згідно з Женевськими конвенціями.
Відомство наголосило, що під час Першої та Другої світових воєн цю можливість забезпечувала пошта.
Зазначимо, що 11 серпня 2021 року уряд схвалив постанову щодо надання можливості користуватися IP-телефонією в місцях ув’язнення.
- Російські окупанти утримують у полоні майже 800 азовців. Серед яких більш ніж 40 жінок, деякі з них вагітні, також є літні люди.
- 21 вересня відбувся масштабний обмін військовополонених між Україною та Росією. 215 українських героїв, оборонців Маріуполя повернулись додому.