Джерело: Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.
Потерпілим виявився 21-річний чоловік. Йому надається необхідна медична допомога.
Детальніше про його стан та інші подробиці обстрілу не повідомлялися.
Раніше цього ж дня військові РФ завдали удару по Херсону. Ворог влучив по п’ятиповерхівці, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік, ще одна жінка опинилася під завалами.
Місцева жителька Наталя розповіла, що спочатку було три вибухи, приблизно через годину — ще два. Снаряди влучили у житлові будинки Дніпровського району.
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