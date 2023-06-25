Російські окупаційні війська знову завдали удару по Херсонській області. Вони влучили по Антонівці, де один з цивільних отримав поранення.

Джерело: Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

Потерпілим виявився 21-річний чоловік. Йому надається необхідна медична допомога.

Детальніше про його стан та інші подробиці обстрілу не повідомлялися.

Раніше цього ж дня військові РФ завдали удару по Херсону. Ворог влучив по п’ятиповерхівці, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік, ще одна жінка опинилася під завалами.

Місцева жителька Наталя розповіла, що спочатку було три вибухи, приблизно через годину — ще два. Снаряди влучили у житлові будинки Дніпровського району.