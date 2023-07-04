Аналітики Інституту вивчення війни остерігаються можливості ЗСУ перейти на лівий берег Дніпра на Херсонщині і скаржаться на недостатню підготовку військ РФ у цьому районі.

Джерело: ISW

Фахівці зауважили, що окупаційні воєнкори використовують інформацію про активність ЗСУ на лівому березі Херсонщини, аби закликати до збільшення присутності малих річкових суден і обладнання в річці Дніпро, щоб запобігти подальшому українському просуванню.

Російські воєнкори 2 липня звернулися до керівників республік Дагестан і Татарстан, Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв з проханням відправити конфісковані у браконьєрів катери на окуповану частину Херсонщину, уточнивши, що для 10 полків і бригад Південного військового округу “Днепр” вкрай потрібні судна.

Аналітики нагадали, що раніше російські воєнкори звинуватили міноборони РФ у тому, що воно не надало російським силам на лівому березі необхідні човни та інше обладнання, тому воєнкори звернулись до регіональних керівників у Росії.

Глава республіки Дагестан Сергій Меліков відповів на звернення воєнкорів 3 липня і зобов’язав Дагестан розв’язати питання про передачу конфіскованих браконьєрських човнів російським військам.

Один російський воєнкор закликав відродити “Дніпровську” флотилію, спеціальний військовий річковий підрозділ, який брав участь у російсько-турецьких війнах 1735-1739 і 1787-1792 років, громадянській війні в Росії та Другій світовій війні.

За його словами, це могло б істотно поліпшити позиції російських військ на Херсонському напрямку і посилити це угруповання простими катерами цивільного призначення.

Декілька інших воєнкорів, зокрема колишній російський офіцер, терорист Ігор Гіркін (“Стрєлков”), стверджували, що російським військам у Херсонській області потрібні невеликі човни та обладнання, щоб утримати українські війська якомога далі від дельти Дніпра.

“Загальна тривожна реакція воєнкорів на нещодавню активність українців через річку Дніпро свідчить про те, що вони побоюються можливості України перетнути річку Дніпро та вважають, що нинішнє командування угруповання “Днепр” недостатньо підготувало свої війська до такої потенційної можливості”, – резюмували фахівці.