Джерело: російське видання Фонтанка
З такою заявою виступив російський співак Микола Басков на закритому заході “Русской Медиагруппы” у “нульовий” день міжнародного економічного форуму, який проводиться у Санкт-Петербурзі.
Да заяви Баскова також приєднались співаки Григорій Лепс і Юрій Антонов, співачка Олена Сєвєр, телеведуча Юля Барановська та власник “Русской медиагруппы” Володимир Кисельов.
Відповідаючи на запитання журналістів, Басков наголосив, що рішення про виплати військам РФ є спільним рішенням російського Міноборони та “Русской медиагруппы”.
Лепс під час пресконференції заявив, що не хоче засуджувати своїх колег по сцені, які відмовились від участі у виплатах, оскільки “це особиста справа кожної людини”.
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