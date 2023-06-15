Представники російського шоубізу заявили, що будуть платити російським військовим по мільйону рублів за кожен підбитий танк Leopard, який Україна отримала від Німеччини для контрнаступу.

Джерело: російське видання Фонтанка

З такою заявою виступив російський співак Микола Басков на закритому заході “Русской Медиагруппы” у “нульовий” день міжнародного економічного форуму, який проводиться у Санкт-Петербурзі.

Да заяви Баскова також приєднались співаки Григорій Лепс і Юрій Антонов, співачка Олена Сєвєр, телеведуча Юля Барановська та власник “Русской медиагруппы” Володимир Кисельов.

Відповідаючи на запитання журналістів, Басков наголосив, що рішення про виплати військам РФ є спільним рішенням російського Міноборони та “Русской медиагруппы”.

Лепс під час пресконференції заявив, що не хоче засуджувати своїх колег по сцені, які відмовились від участі у виплатах, оскільки “це особиста справа кожної людини”.