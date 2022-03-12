Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР МОУ.
Українські розвідники зазначають, що невдала спроба російських загарбників провести швидку та блискучу окупацію України змусила їх змінити тактику.
Так, у зв’язку з серйозними логістичними проблемами, країна-окупант не в змозі провести ротацію та забезпечити свої підрозділи їжею, технікою, набоями тощо.
А оскільки головне завдання загарбників – закріпитись на своїх позиціях, прикриваючись мирним населенням, командування наказало окупантам самостійно забезпечувати себе необхідними речами. Тобто, загарбникам офіційно дали дозвіл займатись мародерством і грабувати магазини, аптеки, місцеве населення.
У ГУР МОУ нагадали, що кадри мародерства росіян вже облетіли увесь світ і такі випадки не є поодинокими.
Більш того, випадки мародерства часто супроводжуються страшними злочинами проти мирних жителів – це вбивства, катування, зґвалтування, у тому числі і неповнолітніх.
“Це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом”, – наголошують у ГУР МОУ.
У відомстві попередили, що всі факти злочинів окупантів зафіксовані. Знають українські розвідники й імена тих, хто займається мародерством. Тому відплата за скоєне буде неминучою.
- Нагадаємо, окупанти обдзвонюють депутатів Херсонської обласної ради та питають, чи ті не хочуть співпрацювати з ними задля створення “ХНР”. Також він звернувся до колег з закликом не співпрацювати з ворогом.
- Раніше повідомлялось, що існує висока ймовірність, що Росія посилить терористичні методи ведення бойових дій і нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.