Штаб операції Об'єднаних сил повідомив про наміри російського загарбника розпочати глушити мобільний звязок та інтернет у прифронтових областях з метою дезінформації українців.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби штабу ООС у Facebook.

Штаб, посилаючись на дані розвідки, повідомляє, що невдовзі агресор розпочне глушити мобільний зв’язок та інтернет у прифронтових регіонах, а саме на Донбасі, у Київській, Сумській, Харківській, Чернігівський, Одеській областях. Таким чином окупанти намагатимуться використати відсутність оперативних даних від українських ЗМІ, щоб розповсюджувати фейки серед населення.

Насамперед загарбники будуть повідомляти про нібито захоплення низки міст, знищення Збройних сил України та капітуляції України. Це потрібно російським загарбникам для того, щоб деморалізувати український народ та змусити до припинення опору.

У штабі ООС наголосили, що за п’ять днів війни путінські війська не змогли виконати поставлених перед ними завдань. Всупереч бомбардуванням та злодійствам російських диверсантів, Україна продовжує боротись та чинить опір.